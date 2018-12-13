Vali Çakacak'tan 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığına Ziyaret

Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak
, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çakacak
, 1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot
Tuğgeneral Ali Özmen
ve diğer komutanlar tarafından karşılandı. Ardından tören mangasını selamlayan Çakacak daha sonra şeref defterini imzaladı.
Komutanlık Şeref Salonu'nu gezen Vali Çakacak, 1'inci Ana Jet Üs Komutanı Özmen'den bilgi alarak, komutanlığın tarihçesini anlatan fotoğraf arşivini inceledi.
Vali Çakacak, daha sonra 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığından ayrıldı.
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13 Aralık 2018 Perşembe 10:16