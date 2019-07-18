Haberler» Güncel» Haber

Vali Çakacak'tan Kazım Kurt'a nezaket ziyareti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

18.07.2019 13:54 Vali Çakacak

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt ile Vali Çakacak bir süre sohbet etti. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt'a hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Çakacak, Eskişehir için Başkan Kurt ile birlikte uyum içinde çalışacaklarını belirtti. Vali Çakacak, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi.

Vali Özdemir Çakacak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt "Eskişehir ve Odunpazarı için birlikte uyum içinde çalışacağız. Bunu gerçekleştirmek için önümüzde bir engel yok" dedi.

Kaynak: Bültenler
Özdemir Çakacak, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:05   Terör örgütünün sığınak ve mühimmatları imha edildi
17:05   Denizli'de traktör devrildi: 5 yaralı
17:03   Ahlatcı'dan örnek davranış
17:03   Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile yaptığı telefon...
17:03   BM Özel Raportöründen "Myanmar'a daha sert eylem" çağrısı
17:03   Maden işletmesinin atık suyunun dereye karışması
17:03   ''Milletimize hizmet yolunda saflarımızı daha fazla sıklaştıracağız''