02.07.2019 13:04
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Vali Çakacak, TÜTAP Genel Başkanı Yıldız'ı kabul etti

Vali Çakacak, TÜTAP Genel Başkanı Yıldız

Vali Özdemir Çakacak, Turizm ve Tanıtma Platformu (TÜTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Vali Özdemir Çakacak , Turizm ve Tanıtma Platformu (TÜTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Ulusal ve uluslararası alanda hayata geçirilen etkinlikler sayesinde son yıllarda Eskişehir 'in turizmde etkin bir şehir haline geldiğini hatırlatan Vali Çakacak, gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası festivaller, eğitim kongreleri, kültür sanat etkinlikleri ile sportif faaliyetlerle şehirdeki yerli ve yabancı turist sayısında artış gözlemlendiğini söyledi.

Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Eskişehir'in gezip görülmesi gereken şehirlerin başında geldiğine dikkat çekti.

Türkiye 'nin yurt dışındaki tanıtımına katkı sağlayarak bu alanda projeler üretmeyi amaçladıklarını belirten Genel Başkanı Yıldız ise, yapılan çalışmalar hakkında Vali Çakacak'a bilgi vererek, ziyareti kabulden dolayı teşekkür etti.

Sohbet havasında geçen ziyarette, Eskişehir'in tanıtım çalışmalarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Genel Başkan Yıldız, Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayan TÜTAP tarafından yayınlanan almanağı Vali Çakacak'a takdim etti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Özdemir Çakacak , Fikret Yıldız , Eskişehir , Yaşam

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