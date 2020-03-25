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Vali Çakacak Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret etti

İçişleri Bakanlığınca valilikler bünyesinde tamamen vatandaş odaklı oluşturulan Açık Kapı Bürosu ile koordinasyon halinde işlevini yerine getirecek olan Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret eden Vali Çakacak, görevli personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

25.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:00
Vali Çakacak Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret etti
İçişleri Bakanlığınca valilikler bünyesinde tamamen vatandaş odaklı oluşturulan Açık Kapı Bürosu ile koordinasyon halinde işlevini yerine getirecek olan Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret eden Vali Çakacak, görevli personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, geçen günlerde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bu kapsamda Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın talimatıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu. Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret eden Vali Çakacak, görevli personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğüne dikkat çeken Vali Çakacak, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarının karşılanması için 112, 155 ve 156 numaralar üzerinden ihtiyaçlarını talep etmekte ve daha sonra talepler oluşturulduktan sonra İlçe Vefa İletişim Merkezlerine iletilmektedir. Vefa İletişim Merkezlerinde görevli personel tarafından da vatandaşların sorgulaması yapılarak; muhtaç durumda olan vatandaşlarımızın ihtiyaçları İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından, maddi durumu iyi olan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ise ücret mukabilinde kendileri tarafından karşılanmakta ve görevlendirilen personeller tarafından evlerine teslim edilmektedir" dedi.

"Büyüklerimize saygı gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz"

Bu zorlu süreçte devletin mesai mefhumu gözetmeksizin tüm kurumlarıyla çalıştığını söyleyen Vali Çakacak, "Milletimiz, tarihinin her döneminde yaşlılarını baş tacı ederek, onların engin tecrübelerinin kıymetini bilmiş ve bu sayede toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmayı başarmıştır. Türk milleti olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmüyor; bilakis, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz" diye konuştu.

Vali Çakacak'a bu ziyaretlerinde Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Özdemir Çakacak, Eskişehir, Güncel

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