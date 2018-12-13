Vali Çakacak Yıldırım'ı Makamında Ağırladı

13 Aralık 2018 Perşembe 15:15



13 Aralık 2018 Perşembe 15:15

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım'ı makamında ağırladı.Savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların Eskişehir sanayisine ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Vali Çakacak, bu kuruluşların arasındaki işbirliği sayesinde Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke konumu haline geldiğini söyledi. Genel Müdür Yıldırım'ı Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu bildiren Vali Çakacak, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti konuşmasında iletti. Sohbet havasında geçen ziyarette Genel Müdür Yıldırım, günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Vali Çakacak, Genel Müdür Yıldırım'a ziyaret anısına Eskişehir Valiliği anı tabağı hediye etti. - ESKİŞEHİR