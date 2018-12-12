Vali Çakır, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:12



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:12

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Fotoğrafları inceleyen Vali Çakır, daha sonra haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Tarihin içinde yüzme keyfi", İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Çakır, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.AA'nın Türkiye'nin gurur markalarından biri olduğunu vurgulayan Çakır, "Dünyada habercilik dijital yayıncılıkla çok gelişmiştir. Maalesef haber adı altında bir sürü aslı olmayan niteliksiz yayınlar yapılmaya başlamıştır. Bu anlamda Anadolu Ajansı gerek habercilik gerek fotoğraf anlamında göz bebeğimiz kuruluşlardan birisidir." dedi.Veli Çakır, bu oylamada başta Filistin olmak üzere dünyada yaşanan zulümlerin fotoğraflarını da gördüklerini anlatarak, "Anadolu Ajansı bu fotoğraflarla yaşanan zulmü dünyaya göstermektedir. Yine şehrimizden Roma hamamına ait bir fotoğrafa oy verdim. Bu fotoğraflar da şehirlerin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.