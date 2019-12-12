Haberler » Güncel » Vali Çakır, beden işçileri ile bir araya geldi - Haber

Vali Çakır, beden işçileri ile bir araya geldi

Yozgat Valisi Kadir Çakır, çeşitli beden işlerinde yevmiye hesabı çalışan işçilerle durağında bir araya geldi.

12.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:39Vali Çakır, beden işçileri ile bir araya geldi
Valisi Kadir Çakır, çeşitli beden işlerinde yevmiye hesabı çalışan işçilerle durağında bir araya geldi.

İşçilerle sohbet ederek sorunlarını dinleyen Vali Çakır, işçilerin yaptıkları işin gerçekten ağır olduğunu, yazın sıcakta, kışın soğukta kar kış demeden alın terleri ile evlerinin rızıklarını kazandıklarını belirterek her birine Allah'tan kolaylıklar ve bol, bereketli kazançlar diledi.

Vali Çakır, işçilere İl Özel İdaresince hazırlanan yemeklerden de ikram ederek birlikte öğle yemeği yedi.

Vali Kadir Çakır'ın ziyaretinden oldukça memnun olduklarını belirten işçiler, yemek ikramından ve ziyaretinden dolayı Vali Çakır'a teşekkür ettiler. Vali Çakır ise kapısının her zaman açık olduğunu belirterek işçileri valilik makamına çay içmeye davet etti. - YOZGAT

Nurullah Çakır, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:12 Maltepe'de cesedi bavulda bulunan kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Haber
17:12 Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kapan, yılın fotoğraflarını oyladı - Haber
17:12 Gaziantep deniz su'nun ameliyatta ölümünde ihmal iddiası-1 - Haber
17:12 Tezgahı çalınan engelli simitçiye, yardım eli - Haber
17:12 Aziziye Belediyesinde halk günü toplantısı yapıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:25 Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı - Haber
15:24 Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal - Haber
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Haber
12.12.2019 17:15:20