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Vali Çakır'dan göçmen barınma merkezine ziyaret

Hafta sonu birtakım etkinliklere katılan Yozgat Valisi Kadir Çakır, Muslubelen mevkiinde bulunan polis uygulama noktasını ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yozgat Kabul ve Barınma Merkezini ziyaret etti.

24.08.2019 17:52 Vali Çakır'dan göçmen barınma merkezine ziyaret
Hafta sonu birtakım etkinliklere katılan Yozgat Valisi Kadir Çakır, Muslubelen mevkiinde bulunan polis uygulama noktasını ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yozgat Kabul ve Barınma Merkezini ziyaret etti.

İlk olarak Muslubelen mevkiinde yol kontrol uygulaması yapan polis ekiplerini ziyaret eden Vali Kadir Çakır, burada polis ekipleri ile bir süre sohbet edip görevlerinde başarı diledi. Daha sonra Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yozgat Kabul ve Barınma Merkezi'ne geçen Vali Çakır, burada bulunan aileler ve çocuklarıyla da sohbet etme imkanı buldu. Ailelerin sorunlarının ve isteklerinin olup olmadığını soran Vali Çakır daha sonra Kabul ve Barınma Merkezinden ayrıldı. - YOZGAT

Nurullah Çakır, Yozgat, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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