Vali Çakır, Kastamonu'da görevine başladı

Son Valiler Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişi görevinden Kastamonu Valisi olarak atanan Avni Çakır, görevine başladı.

Vali Çakır, Kastamonu'da görevine başladı
17.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:37

Son Valiler Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişi görevinden Kastamonu Valisi olarak atanan Avni Çakır, görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Mülkiye Başmüfettişi görevinden Kastamonu Valisi olarak atanan Avni Çakır görevine başladı. Çakır, Valilik binası önünde Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, protokol davetlileri ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kastamonu Valiliği görevine başladığını söyleyen Vali Avni Çakır, "Kurtuluş Savaşımızın simge şehirlerinden birisi olan eşsiz tarihi ve doğası ile huzur bölgesi, evliyalar diyarı, kadim şehir Kastamonu'ya Vali olarak atanmaktan çok büyük onur duydum. Bu vesileyle beni bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza duydukları güven için şükranlarımı sunuyorum. Yeni görevimin ilimiz ve şahsım için hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu yüce millete hizmet etmek büyük bir onurdur. Bununla birlikte çok önemli sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Bu sorumlulukların bilincinde olarak, yönetimde temel yaklaşımımız insanı merkez alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen, katılıma açık, toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü bir yönetim olacaktır" dedi.

"Kastamonu'yu daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız"

Kastamonu'nun daha ileriye taşınması için var güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Vali Çakır, "Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişareye açık olacak, sorunları mutlaka taraflarıyla konuşarak, görüşerek çözme gayreti içerisinde olacağız. Makamda oturmaktan ziyade sahada ve vatandaşlarımızın arasında olmaya özel önem vereceğiz. Özellikle devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan şehit aileleri ve gazilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, kimsesiz-yetim çocuklarımız, engellilerimiz, yaşlı insanlarımız, öğrencilerimiz ve gençlerimizle her fırsatta bir arada olmaya gayret göstereceğiz. Eğitimden sağlığa; güvenlikten ulaşıma; altyapıdan tarıma, ekonomik büyümeye; gençlere yönelik hizmetler, spordan turizme; sosyal yardım ve hizmetten çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar tüm alanlarda Kastamonu ilinin daha ileriye taşınması için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Nurullah Çakır, Kastamonu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Yunanistan’da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Metiner’den bomba iddia! 15 Temmuz’da Erdoğan’ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP’lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor Haber
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Haberler››Güncel››Vali Çakır, Kastamonu'da görevine başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:44: Son Dakika | AFYONKARAHİSAR Bekçilerin mesleki eğitimi başladı - Haber 17:43: Havran'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Haber 17:43: Husiler, hükümetle yapılan esir takası sonucu 8 kişiyi teslim aldıklarını duyurdu - Haber 17:42: BAKIRKÖY'DE POLİS EKİPLERİNDEN 'YENİ NORMAL' DENETİMİ - Haber 17:41: Sultanbeyli Kaymakamlığından yaşlılara evde sağlık hizmeti - Haber 17:13: Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri - Haber 16:53: Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Haber 16:16: Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor - Haberler 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler