Vali Canalp'e Ziyaretler

Kosova
Meclis Başkan Yardımcısı Müferra Şinik
ve Edirne
Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal ayrı ayrı Edirne Valisi Ekrem Canalp
'i makamında ziyaret etti.
Kosova'nın bağımsızlığının 11. yıl dönümü nedeniyle Trakya Üniversitesi
Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe katılmak için Edirne'de bulunan Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Müferra Şinik, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.
Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal ve beraberindeki heyet de 30. Vergi Haftası
nedeniyle Vali Canalp'ı makamında ziyarette bulundu.
Başkal, Vali Canalp'i hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere davet etti.
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Kaynak: AA