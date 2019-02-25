25 Şubat 2019, 16:36
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Vali Canalp'e Ziyaretler

Vali Canalp

Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Müferra Şinik ve Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal ayrı ayrı Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Müferra Şinik ve Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal ayrı ayrı Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Kosova'nın bağımsızlığının 11. yıl dönümü nedeniyle Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe katılmak için Edirne'de bulunan Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Müferra Şinik, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal ve beraberindeki heyet de 30. Vergi Haftası nedeniyle Vali Canalp'ı makamında ziyarette bulundu.

Başkal, Vali Canalp'i hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere davet etti. Şinik, Kosova, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
Kaynak: AA