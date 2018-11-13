Vali Canalp, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

13 Kasım 2018 Salı 13:56



13 Kasım 2018 Salı 13:56

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.Vali Canalp, makamında düzenlediği tanışma toplantısında, kentte kısa süre önce göreve başlamasına rağmen vatandaşlardan çok sıcak bir ilgi gördüğünü belirterek memnuniyetini dile getirdi.Basının demokraside önemli bir güce sahip olduğunu anlatan Canalp, basın mensuplarının bu gücün kaynağını da halktan aldığını vurguladı.Basınla sık sık iletişim halinde olacaklarını, basının halkın sorunlarını iletmede köprü görevi gördüğünü ifade eden Canalp, konuşmasına şöyle devam etti:"Hepiniz hoşgeldiniz. Aslında bugün bir haber değil de sizinle bir araya gelmek, tanışmak istemiştim. Ama bu da gazeteciler açısından bir haber. Edirne'ye geleli kısa bir süre oldu ama çok sıcak bir şekilde karşılandım. Buradaki insanlar çok cana yakın ve samimi. Edirne'ye vali olmak benim için gerçekten bir ayrıcalık oldu. Buradaki vatandaşlara hizmet etmek benim için bir bahtiyarlık olacak. Edirne sadece Edirne'den ibaret değil. Burası Balkan coğrafyasının da kalbi. Bu coğrafyada iyi ilişkilerimiz var. Güçlü ekonomik ilişkilerimiz var. Bunun yansımalarını da Edirne'de görüyoruz. Otellerde boş yer yok. Yoğun Bulgar ve Yunan vatandaşların ziyaretleri oluyor. Edirne'yi çok iyi buldum"Edirne'nin yaklaşık olarak 92 yıl Osmanlı'ya başkentlik yaptığını hatırlatan Vali Canalp, tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan kentte önemli çalışmalara hep birlikte imza atacaklarını aktardı.Bir gazetecinin "Edirne'de bir dönem valilik yaptıktan sonra vefat eden eski Vali Fahri Yücel'e benziyorsunuz, İnşallah onun gibi unutulmaz hizmetler yaparsınız" şeklindeki söylemine Vali Canalp, Yücel'in kente görev yaptığı süre zarfından Edirne halkı tarafından çok sevildiğini öğrendiğini belirtti.Vali Fahri Yücel'in kendileri için güzel bir örnek olduğunu anlatan Vali Canalp, "Her meslekte olduğu gibi önümüzde takip edilmesi gereken bir örnek bu. Allah rahmet eylesin. Fahri valimizin her valimiz gibi yapmış olduğu hizmetler var ama farklı bir özelliği de var, o da halkla çok iyi iletişimi olması. Bence de öyle olmalıyız. Makam, mevki bunların hepsi geçici. Bunu da içimizden geldiği gibi yapmalıyız. Nice valiler gelip geçer, önemli olan unutulmamak, güzel bir şekilde anılmak." diye konuştu.Vali Canalp, Edirne'de görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu, hep birlikte çalışarak kenti daha güzel günlere taşıyacaklarını sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından Vali Canalp, gazetecilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.