Vali Canalp Geleneği Bozmadı

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Edirne İl Genel Meclisi'nin son grup toplantısına katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp, kente geldiği ilk dönemde başlattığı ve "Edirne İl Genel Meclisi Geleneği" adını verdiği uygulamayı devam ettirerek meclis üyelerine kürsü yerine aralarına oturarak hitap etti.Vali Canalp, Edirne Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında gerçekleşen mart ayı son toplantısına katıldı.Canalp, meclis üyelerine kürsü yerine Edirne'ye atandıktan sonra gerçekleştirdiği ilk toplantıda olduğu gibi meclis üyelerine, aralarına oturarak hitap etti.Canalp, Edirne İl Genel Meclisi'nin örnek çalışmalar yaptığını söyledi.İl Genel Meclis üyelerinin halkın sorunlarıyla yakında ilgilendiğini belirten Canalp, aday olmayan üyelerin resmi görevleri sona erse bile, halkla olan ilişkilerin devam edeceğini ifade etti.Kamu yönetiminde her görevin belli bir süresi olduğunu vurgulayan Canalp, şunları kaydetti:"Görevleri belli bir süre sonra bırakmak olağan bir şeydir. Siz belli bir süre bayrağı taşıdınız ve layıkıyla bu görevi yerine getirmenin gururunu yaşamalısınız. Edirne İl Genel Meclisi yaptığı çalışmalar tüm il genel meclislerine örnek olabilecek düzeydedir.Yeni seçilecek meclis üyelerinin de mevcut il genel meclisimiz gibi aktif, dinamik ve tempolu şekilde çalışmalarını temenni ediyorum. İnşallah bu dönemde görev yapan arkadaşlarla olduğu gibi yeni seçilecek arkadaşlarla da birlikte güzel çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kamu yönetiminde gelenekler çok önemlidir. Belli bir süreklilik vardır. Edirne İl Genel Meclisi'nin oluşturduğu kültür yeni dönemde de iyi ve tempolu şekilde devam edecek."Toplantıda ayrıca, Edirne İl Genel Meclisi 2018 Yılı Faaliyet Raporu okunarak oy birliğiyle kabul edildi.Vali Canalp, toplantı sonunda meclis üyelerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi verdi.