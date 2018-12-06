Vali Canalp Keşan'da Ziyaretlerde Bulundu

Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, Keşan
içesinde ziyaretlerde bulundu.
Canalp'i, Hükümet
Konağı önünde, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan
, İl Genel Meclisi üyeleri, muhtarlar, kurum amirleri, oda ve borsa başkanları karşıladı.
Canalp, Keşan Kaymakamlığı, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Keşan Belediye Başkanlığı, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ile oda ve borsayı ziyaret etti.
Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri
Kompleksi'ndeki esnafı da ziyaret eden Ekrem Canalp, burada sebze-meyve satışı yapılan bir tezgahtan, kilosu 3 liradan elma aldı.
Esnaf ziyaretleri sırasında, bir lokantada çorba içen Canalp, Keşan'daki vatandaşların yüzlerindeki dinamizmden ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.
Canalp, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nda, oda ve borsa yöneticileri ile toplantı gerçekleştirdi.
Edirne,Ekrem Canalp,Keşan
06 Aralık 2018 Perşembe 11:09