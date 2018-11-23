Vali Canalp, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Canalp mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesinin 90'ıncı, bu anlamlı günün Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmasının ise 38'inci yılına ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Ülkenin geleceği olan çocukların yetişmesinde önemli rol oynayan öğretmenliğin sadece bir meslek değil aynı zamanda iyi bir insan yetiştirme sanatı olduğunu aktaran Canalp, şunları kaydetti:
"Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal
Atatürk İzmir
Erkek Öğretmen Okulu'nda yaptığı konuşmada, 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet namını almak yeteneğini elde edememiştir.' diyerek öğretmenlerin geleceğin mimarı olduğunu ifade etmiştir. Eğitim kalitesini artırmak amacıyla ilimizde yapılan yatırımlarla derslik sayısını arttırarak ülke ortalamasının üzerine çıkardık. Fiziki anlamda yapılan bu iyileştirilmenin ardından öğretmenlerimizin gayretleri ve öğrencilerimizin artan başarıları ile Edirne artık eğitim şehri haline gelmiştir. Edirne'de 2018-2019 eğitim öğretim yılında toplam 56 bin 155 öğrenci ile 4 bin 219 öğretmen ve idareci ders başı yapmıştır. Hayatını mesleğine adayan, fedakar ve saygıdeğer öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, aileleri ve öğrencileri ile birlikte mutlu ve huzurlu yıllar geçirmelerini diliyorum."