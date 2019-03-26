Vali Canalp "Özel Öğrencilerle" Buluştu

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Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında, özel öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Öğretmen Adnan Tunca Özel Eğitim Uygulama Okulu, Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu, Özel Rehabilitasyon Merkezi, 23 Yaş Üstü Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler ve aileleri, Vali Konağı bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp ile kahvaltı yaptı.Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, okul müdürleri ve öğrenci aileleri katıldı.Kahvaltının ardından Ayten Canalp, günün anısına öğrenci ve aileleriyle beraber yaş pasta keserek, parmak boya ve fidan dikimi gerçekleştirdi.