14.06.2019 13:55
Haberler»Güncel » Haber

Vali Canalp resmini çizdikleri oyuncakları öğrencilere hediye etti

Vali Canalp resmini çizdikleri oyuncakları öğrencilere hediye etti

Edirne'de "Burada Çocuklar Gülüyor" projesi kapsamında öğrencilere karne hediyesi olarak resimlerini çizdikleri oyuncaklar hediye edildi.

Edirne'de "Burada Çocuklar Gülüyor" projesi kapsamında öğrencilere karne hediyesi olarak resimlerini çizdikleri oyuncaklar hediye edildi.
Proje kapsamında öğrencilerden öğretmenleri aracılığıyla hayalindeki oyuncakları çizmeleri istendi.
Öğrencilerin de çok sevdikleri ve hayal ettikleri oyuncakların resimlerini çizmelerinin ardından oyuncaklar Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi tarafından satın alınarak öğrencilere karne gününde hediye edildi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Mustafa Necati İlkokulunda düzenlenen törende, karne alan tüm öğrencileri tebrik etti.
Öğrencilerin bir yıl boyunca yaptıkları çalışmalarının karşılığını bugün aldıklarını ifade eden Vali Canalp, "Karneleri dağıtırken de valiliğimizin küçük bir projesini de hayata geçirdik. Öğrencilere hayallerinin resimlerini çizmelerini istedik. Çizilen resimlerdeki oyuncakları öğrencilere alarak karne gününde hediye ettik. Ben karne alan bütün öğrencileri tebrik ediyorum." dedi.
Velilere de bazı uyarılarda bulunan Vali Canalp, öğrencilerin karnelerindeki zayıf notlardan sadece öğrencilerin değil, velilerin de sorumlu olduğunu hatırlatarak öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istediklerini sözlerine ekledi.
Edirne'de 3 okulda uygulanan "Burada Çocuklar Gülüyor" projesi kapsamında yaklaşık 280 öğrenciye resimlerini çizdikleri çeşitli oyuncaklar hediye edildi.
Kaynak: AA
edirne valiliği, öğretmen, edirne, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:25 Milletvekili Taşdoğan'dan karne alan öğrencilere nasihatler
14:25 Engellilere akvaryum terapi
14:25 Spor yatırımları Şahin'e ödül getirdi
14:25 Tırın taşıdığı dev mermer blok otomobilin üzerine düştü
14:25 Patlayıcı madde ve bomba uzmanı köpeklerin gösterisi beğeni kazandı
14:25 Oto hırsızı sevgililer güvenlik kamerasında
14:24 KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi
14:24 İtalya medyası: İş adamı Sergio Zanotti'nin Türkiye'de kaçırılması eski para ticareti ile bağlantılı
14:23 Hilmi Güler ezber bozdu
14:23 DHA DIŞ - İçinde bebeğin olduğu puseti alıp yere fırlattı
14:23 Bakan Selçuk: Tatil, ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil
14:23 ANALİZ - Kazakistan'da Tokayev dönemi
14:23 Okulda beslenen kedi yavruları karne gününde yuvaya kavuştu
14:23 HDP Çukurova Bölge Konferansı