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Vali Canbolat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - BURSA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:48
Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Canbolat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", yaşamda Ali Atmaca'nın "Yaz-Kış Bir Arada" başlıklı fotoğrafına oy veren Canbolat, kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" karesini seçti.
Vali Canbolat, AA'nın dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarını başarılı bulduğunu, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Vali Canbolat, AA'nın

Mustafa Yalçın, Ali Atmaca, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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