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Vali Canbolat, Orhangazi'de muhtarlarla bir araya geldi

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhangazi ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

19.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:20Vali Canbolat, Orhangazi'de muhtarlarla bir araya geldi
Valisi Yakup Canbolat, ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Bursa Valiliği koordinesinde, Orhangazi ilçesindeki Koç İlkokulunda düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdoğan Ceylan ile Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz ve Belediye Başkanı Bekir Aydın, il ve ilçe daire müdürleri hazır bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun, Sağlık Müdürü Dr. Ayça Gündüz, Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Gürkan Kabul ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Oğuz Türköz tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde tamamlanan ve devam eden çalışmalarla verilen hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldı.
Toplantının son bölümünde ise muhtarlar mahallelerindeki ihtiyaç ve taleplerini iletti.

Orhangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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