Vali Canbolat'tan Başkan Dündar'a İâde-i Ziyaret

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:15



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:15

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a iade-i ziyarette bulundu.Valiler kararnamesi ile Konya Valiliği görevinden Bursa Valiliğine tayin olan Vali Yakup Canbolat, Osmangazi Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Mustafa Dündar, belediye binası girişinde karşıladığı Vali Yakup Canbolat'a Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinin maketlerinin yer aldığı bölümü gezdirdi. Burada Vali Canbolat'a projeler hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, daha sonra Vali Canbolat'ı makamında ağırladı. Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan'ın da yer aldığı ziyarette belediye başkan yardımcıları da hazır bulundu.Vali Yakup Canbolat'ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar, belediyenin çalışmaları hakkında Vali Canbolat'ı bilgilendirdi. Yaklaşık 10 yıldır Osmangazi halkına faydalı hizmetler sunmak için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Dündar, bu süre içerisinde kurumlarla olduğu gibi mülki amirlerle de koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Güzel çalışmalar ortaya koymak için uyum içinde çalışmanın önemine vurgu yapan Başkan Dündar, "Osmangazi'ye hizmetler sunmak için el birliğiyle, gönül birliğiyle, iş birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugünü bize ayırarak belediyemizi ziyaret eden Valimiz Yakup Canbolat'a şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ediyorum" dedi.Vali Yakup Canbolat da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a çalışmalarında başarılar dileyerek Osmangazi'nin çok daha iyi yerlere gelmesi için birlikte hareket edeceklerini kaydetti.Ziyaret sonunda Başkan Dündar, Vali Canbolat'a meşhur Bursa bıçağı hediye etti. - BURSA