Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Canbolat'tan Berat Gecesi mesajı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Berat Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:46
Vali Canbolat'tan Berat Gecesi mesajı
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Berat Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Berat Gecesini tebrik eden Canbolat, dua ve tövbe kapılarının ardına kadar açıldığı bu gecenin, manevi dünyaların aydınlanması için bir fırsat olduğunu belirtti.
Canbolat, Berat Gecesinin inananlar için bir arınma ve yeniden başlangıç fırsatı olduğunu kaydederek, "Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin ve tüm insanlığın her türlü dert ve sıkıntıdan kurtulmasını, Ramazan ayına günah yüklerimizden arınmış gönüllerle girebilmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Berat Kandili, Bursa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Vali Canbolat'tan Berat Gecesi mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı Haberler
Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı
’’EBA TV’deki dersleri izleyemiyorum’’ dedi, sevindiren hediye geldi Haberler
''EBA TV'deki dersleri izleyemiyorum'' dedi, sevindiren hediye geldi
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı Haberler
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Haberler
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti Haberler
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti
3 kişiyi öldüren zanlı, ’namus meselesi’ diyerek kendini savundu Haberler
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?

Son Dakika Güncel Haberleri

15:00: Şanlıurfa'ya izinsiz giriş çıkış yapılmıyor - Haber 15:00: Cizre Belediyesi korona virüs salgınına karşı çalışmalarını arttırdı - Haber 15:00: İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor - Haber 15:00: Alanya'da koronavirüse karşı 'dezenfeksiyon tüneli' kuruldu - Haber 15:00: Cizre Belediyesi esnafa maske ve eldiven dağıttı - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 13:55: Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı - Haber 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:49: Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü - Haber 13:36: EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi - Haber 22:59: Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı - Haberler