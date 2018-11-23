Vali Canbolat'tan Borsa'ya İade-i Ziyaret

Vali Canbolat'ın ziyaretinde BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Üyeleri hazır bulundu.

Ziyarette Vali Canbolat, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.'nin kurulum süreci bittikten sonra emtia ticaretinin kabuk değiştireceğine ve bu süreçte Ticaret Borsalarının işlevselliğinin de çok farklılaşacağına inandığını belirtti.

İade-i ziyaretten dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Sayın Valimiz Borsacılık sistemini yakından tanıyor, kendilerine Bursa Ticaret Borsası'nın faaliyetleri hakkında da bilgiler verdik, Bursa'mız ve iş dünyasına dair istişarelerde bulunduk dedi.

Vali Canbolat da Bursa Ticaret Borsası'na çalışmalarında başarılar diledi.