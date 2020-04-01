Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Canbolat'tan Bursa'ya dönen 361 umreciye "Evde kalın" çağrısı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 14 günlük karantina süresini tamamlayıp Bursa'ya gelen umrecilere, evde kalmaları çağrısında bulundu.

01.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:12
Vali Canbolat'tan Bursa'ya dönen 361 umreciye
Bursa Valisi Yakup Canbolat, 14 günlük karantina süresini tamamlayıp Bursa'ya gelen umrecilere, evde kalmaları çağrısında bulundu.
Canbolat, sosyal medya hesabınden, umreden ülkeye döndükten sonra Ankara , Konya ve Kayseri 'deki yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayan Bursalı vatandaşlara seslendi.
Vali Canbolat, "Daha önce 14 günlük karantinaya (Ankara, Konya ve Kayseri illerimizde) alınan 361 umreci vatandaşımız bugün ilimize geldiler. Umrecilerimizin 14 gün evlerinden çıkmamalarını, yakınlarının da ziyaret etmemelerini istirham ediyorum. Görevlilerimiz her gün kontrol edecek." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Ankara, Konya, Bursa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Vali Canbolat'tan Bursa'ya dönen 361 umreciye 'Evde kalın' çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:19: İSTANBUL'A GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA 2 GÜNDE 177 BİN 475 KİŞİ KONTROL EDİLDİ - Haber 19:19: Malatya'da sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü çiftçinin bahçesi ilaçlandı - Haber 19:18: Kars Valisi Öksüz'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Haber 19:18: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle 3,6 milyon kişi işsiz kaldı - Haber 19:17: Besiciden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:54: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber