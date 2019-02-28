Vali Canbolat'tan Karacabey Ticaret Borsasına Ziyaret

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Bursa Valisi Yakup Canbolat, Karacabey Ticaret Borsasını ziyaret etti.Ziyarette konuşan Canbolat, geçen eylül ayında Karacabey Ticaret Borsası tarafından yaptırılan Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin örnek bir proje olduğunu söyledi.Teknik ve mesleki alanlarda kalifiye personel açığı olduğunu belirten Canbolat, "Bunu çözmek de böyle kurumlara yakışır. Murad Bertan'dan bugün borsa adına bir de söz aldık. Örnek proje olan tarım lisesinin hemen yanına 100 kişilik öğrenci yurdu yapımını da üstleneceklerini söylediler. Ülkemizin her yerinden öğrenciler gelerek burada eğitimlerini alıp, ülkemize ve bölgemize büyük katkıları olacak. Bursamızdaki firmaların da bu liseden mezun olan öğrencilere iş imkanı sağlayacaklarına inanıyorum." diye konuştu.Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tarım lisesinin hemen yanına 100 kişilik öğrenci yurdu yapımı için Valimize sözümüzü veriyoruz." dedi.Ziyarette, Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Mutlu Tokmak, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan hazır bulundu.