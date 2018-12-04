Vali Çeber Dolandırıcılara Karşı Vatandaşları Uyardı

Rize
Valisi Kemal Çeber, telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.
Vali Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde art niyetli kişi veya kişiler tarafından bizzat şahsının ve valiliğe bağlı birim müdürlerinin adı kullanılarak hayırsever vatandaşların, telefon veya diğer iletişim yollarıyla aranarak yardım talebinde bulunulduğu şeklinde ihbarlar aldığını belirti.
Valiliğin vatandaşların iş adamlarının ve esnafın telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi bulunmadığını ifade eden Vali Çeber, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:
"Valiliğimizin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerekmektedir. Hayırsever vatandaşlarımızın böyle bir durumla karşılaşması durumunda Emniyet Müdürlüğümüzün (155) veya Jandarma
Komutanlığı'mızın (156) numaralı telefonlarını arayarak ihbarda bulunulması önemle rica olunur."
Rize
04 Aralık 2018 Salı 19:04