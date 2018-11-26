Vali Çeber, Kıble Dağı Mevkisindeki Yatırımları İnceledi

Rize
Valisi Kemal Çeber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu
ilçesindeki bin 130 rakımlı Kıble Dağı'nın zirvesine inşa edilen ve manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken Kıble Dağı Hacı Hafız Yusuf Yılmaz
Camisi'nin Rize'nin simgelerinden birisi olduğunu söyledi.
Vali Çeber, Güneysu ilçesinde 1130 rakımlı Kıble Dağı'nın zirvesine giden yol güzergahı üzerinde bulunan köylerde yatırımları yerinde inceledi.
Kıble Dağı Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Camisi'ni de ziyaret eden Çeber, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
himayesinde yapılan ve 2014 yılında ibadete açılan caminin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Kıble Dağı zirvesinde yer alan Kıble Dağı Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Camisi Güneysu'nun hatta Rize'nin simgelerinden birisi olmuştur. Buraya gelen ziyaretçiler hem bu manevi ortamda dua ve ibadet ediyor hem de bu eşsiz doğa manzarasını görme şansını yakalıyor." ifadelerini kullandı.
Vali Çeber'e ziyaretlerinde Güneysu Kaymakamı Davut Düzgün
eşlik etti.
Recep Tayyip Erdoğan,Rize,Güneysu
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:43