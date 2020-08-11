Vali Çelik, Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Kütahya Valisi Ali Çelik, semt pazarları, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimleri inceledi.

Vali Çelik, beraberindeki heyetle Cumhuriyet ve Asım Gündüz caddelerindeki iş yerleri, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda yapılan denetimlere katıldı.

İşletme sahipleri ve vatandaşlarla görüşen Çelik, Kovid-19 salgınının henüz geçmediğini hatırlatarak, bu konuda verilen mücadele için vatandaşlardan destek istedi.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 ekip ve 103 personelle Kovid-19 tedbirleri denetimi için sahada olduklarını söyledi.

Denetimlerinin uyarı maksatlı olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kütahya'mızda da hastalığın seyrinin ve etkilerinin azaltılması amaçlı arka arkaya denetimler yapıyoruz. Denetimlerin yanı sıra esnaf ve vatandaşlarımıza yönelik rehberlik ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu konudaki farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Karşılaştığımız vatandaşlarımızla irtibata geçerek tehlikenin henüz geçmediğini, bu hususta hepimizin sorumluluk alması gerektiğini vurguluyoruz. Öncelikle vatandaşlarımızı ikaz ediyoruz, cezalandırmak bu işin bir çözümü değil. Önemli olan hepimizin aynı mücadele içinde olduğumuzun farkında olmamız. Bu bilinçle herkesin soruna sahip çıkmasını istiyoruz."