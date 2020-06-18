Vali Çiçek göreve başladı

Vali Çiçek göreve başladıAFYONKARAHİSAR'a atanan Vali Gökmen Çiçek görevine başladı.

18.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:20
Vali Çiçek göreve başladı
AFYONKARAHİSAR'a atanan Vali Gökmen Çiçek görevine başladı.
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü iken son kararnameyle Afyonkarahisar Valiliği görevine atanan Gökmen Çiçek için Valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Jandarma Komutanı Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, vali yardımcıları, kaymakamlar ve valilik personeli tarafından karşılandı. Vali Çiçek karşılama heyetiyle tek tek tanıştıktan sonra karşılama mangasını selamladı.
Karşılama töreninin ardından Vali Gökmen Çiçek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar'ın gastronomi alanında hak ettiği yeri fazlasıyla alacağını belirten Vali Çiçek, "Gelmeden önce gastronominin Afyon için ne kadar önemli olduğunu hele son zamanlarda yapılan çalışmaları gördüm. Bunlarla ilgili ilk haftadan itibaren ciddi bir çalışma yapmak istiyorum. Ama önce bunlarla ilgili sizlerle de fikir alışverişinde bulunup, ortak aklı bularak çalışmak istiyorum. Ama ne kadar önemli olduğunu şehir için biliyorum. Afyonkarahisar inşallah gastronomi alanında hak ettiği yerin daha fazlasını alacak" dedi.
Bir gazetecinin 'Koronavirüs gibi küresel bir salgın ile mücadele edildiği bir dönemde Afyonkarahisar'a vali olarak geldiniz. Neler söyleyeceksiniz?' sorusuna Vali Çiçek, "Tehlikeyi büyük ölçüde kontrol altına almaya çalıştığımız, hatta büyük aşama kaydettiğimiz aşikar. Ama rakamlar ortadadır ki tehlike henüz bitmiş değil. Tehlike henüz geçmiş değil, aynı şekilde çalışmamıza devam edeceğiz. Maske hijyen konusunda tüm duyarlılığımız aynı şekilde devam edecek. İnşallah en yakın zamanda pandeminin ilk sürecinden itibaren büyük başarı gösterdiğimiz mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu. Vali Çiçek göreve başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Amir Çiçek, Afyon, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane’de vatandaşı korku sardı Haber
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı Haber
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
Avrupa’dan İsrail’e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Haber
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı Haber
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Haberler››Güncel››Vali Çiçek göreve başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:41: Çavuşoğlu: "ABD'nin Suriye'de YPG ile angajmanından son derece rahatsızız" - WASHINGTON - Haber 19:41: Kırıkhan'da orman yangını - Haber 19:41: Son dakika... Düzce'de sağanak su baskınlarına yol açtı - Haber 19:39: Son dakika haber! Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Haber 19:37: Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak - Haber 19:17: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı - Haber 19:10: Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı - Haber 18:10: Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı - Haber 18:02: Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek - Ekonomi 12:39: Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! - Haberler