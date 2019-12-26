Haberler » Güncel » Vali Çiftçi'den 103 öğrencinin zehirlendiği yurtta inceleme - Haber

Vali Çiftçi'den 103 öğrencinin zehirlendiği yurtta inceleme

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık ilçesinde 103 öğrencinin kombi bacasının yerinden çıkması sonucu sızan karbonmonoksit gazının yurda dolması sonucu 103 öğrenci zehirlendi.

26.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:52 Vali Çiftçi'den 103 öğrencinin zehirlendiği yurtta inceleme
Valisi Mustafa Çiftçi, ilçesinde 103 öğrencinin kombi bacasının yerinden çıkması sonucu sızan karbonmonoksit gazının yurda dolması sonucu 103 öğrenci zehirlendi.

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile birlikte Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Pansiyonunu gezen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, öğrenci yurdunda daha güvenli bir sistemi devreye aldıklarını açıkladı. 12 Aralık'ta Fen Lisesi öğrenci yurdunda karbonmonoksit gazından etkilenen öğrencilerin hastaneye kaldırıldığını Osmancık ve Çorum'da tedavi altına alınan öğrencilerin daha sonra taburcu edildiğini hatırlatan Çiftçi, "Olayın ardından yurdu boşaltarak öğrencilerimizi diğer pansiyonlarımız ve Öğretmenevi'mize yerleştirdik. Öğrenci yurdumuzda daha güvenli bir sistem kuruyoruz. Kombilerin yeri değişti. Bacanın yeri değişti. Sistem bugün itibariyle devreye alınacak. Daha sonra güvenlik ölçümleri yapılacak. Denenecek. Tüm riskler ortadan kalktıktan sonra öğrencilerimizi tekrar yurdumuza alacağız. Herhangi bir sızıntıya karşı tedbir olsun diye 4 tane ayrı güvenlik sensörü takılacak. Bütün güvenlik tedbirleri alındıktan sonra öğrencilerimizi gönül huzuru içerisinde tekrar yurda yerleştirmiş olacağız" dedi. - ÇORUM

Osmancık, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40   ARNAVUTKÖY'DE KAZA SONRASI ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI - Haber
13:40   Bartın'da FETÖ'nün sözde il ve ilçe imamı hakim karşısında - Haber
13:40   Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan "sözleşmeli personel" açıklaması Açıklaması - Haber
13:40   Altıeylül'de "Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Bilgilendirme Protokolü" imzalandı - Haber
13:36   Hayvansever çiftten yürek ısıtan görüntüler - Haber
12:43   15 yaşındaki çırağı, vida numarasını unuttuğu için pantolonunu indirip caraskala astı - Haber
12:40   Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu - Haber
12:10   Oğlunu kaybettikten sonra gelen makbuzla bir kez daha yıkıldı - Haber
12:09   Dere taştı, Bartın-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı - Haber
11:29   Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı - Haber
26.12.2019 13:47:06