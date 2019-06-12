Vali Çiftçi'den "satılık makam aracı" açıklaması

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Valisi Mustafa Çiftçi, İskilip
Kaymakamlığınca çilek fidesi ücretini ödemek için satışa çıkartılan aracın makam aracı değil, İskilip Köylere Hizmet Götürme Birliği
envanterine kayıtlı araç olduğunu söyledi.
Çiftçi, İskilip ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiftçi, kaymakamlıklara tahsis edilen makam araçlarının satışının mümkün olmadığını belirtti.
İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan
'ın çilek fidelerinin ücretini ödeyebilmek için makam aracını satışa çıkarmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında haberler çıktığını hatırlatan Çiftçi, "Burada karıştırılan husus, satılığa çıkartılan makam aracı değil, Köylere Hizmet Götürme Birgili envanterinde kayıtlı hizmet aracı olmasıdır." dedi.
İçişleri Bakanlığının araç satın alıp kamu hizmetlerinde kullanmak üzere kaymakamlıklara tahsis ettiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:
"Bir aracın makam aracı olabilmesi için 237 Sayılı Taşıt Kanununun 1 ve 2 sayılı cetvelinde sayılan makam sahiplerinden olması gerekiyor. Kaymakamlar 2 sayılı cetvelde yer alıyor. Makam hizmetlerine araç tahsis edilen makam sahiplerinden kabul ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından belli sayılarda araç satın alınıp hizmetlerde kullanılmak üzere kaymakamlıklara veriliyor. Bir de ilçelerde kaymakamların başkanlık yaptığı köylere hizmet götürme birlikleri var. Oradan da meclis kararıyla araç satın alınabiliyor veya meclis kararıyla satılabiliyor. Satılığa çıkartılan makam aracı, Köylere Hizmet Götürme Birliği envanterinde kayıtlı. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen makam aracının satışı zaten mümkün değil. Burada Köylere Hizmet Götürme Birliğinin envanterinde kayıtlı olan hizmet aracının satılığa çıkartılması durumu var."
Kaynak: AAKöylere Hizmet Götürme Birliği
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