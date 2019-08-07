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Vali Çiftçi'den Sorkun köyün'de inceleme

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde 7 evin yandığı Sorkun köyünde incelemelerde bulundu.

07.08.2019 16:57 Vali Çiftçi'den Sorkun köyün'de inceleme
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde 7 evin yandığı Sorkun köyünde incelemelerde bulundu.

Yangın hakkında ilçe kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan'dan bilgi alan Vali Çiftçi, yangında evi yanan vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Çiftçi, en büyük tesellilerinin yangında herhangi bir can kaybı olmaması olduğunu belirtti.

İncelemeler sırasında Vali Çiftçi'ye, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya eşlik etti. - ÇORUM

Sorkun, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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