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Vali Çiftçi'den Uğurludağ ilçesinde inceleme

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe ziyaretleri kapsamında Uğurludağ'da incelemelerde bulundu.

23.07.2019 19:23 Vali Çiftçi'den Uğurludağ ilçesinde inceleme
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe ziyaretleri kapsamında Uğurludağ'da incelemelerde bulundu.

İlk olarak Uğurludağ Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, burada Kaymakam Vekili Beyazıt Bestami Alkan ve daire müdürlerinden birifing aldı.

Çiftçi, kaymakamlık bahçesinde karşılaştığı engelli Şevket Uyar ile de bir süre sohbet etti. Uyar, tekerlekli sandalyesinin aküsünün arızalı olduğunu belirterek, yardım istedi. Bunun üzerine Vali Çiftçi, gerekenin yapılması için yetkililere talimat verdi.

Uğurludağ Belediyesine geçen Vali Çiftçi, burada aldığı brifingin ardından muhtarla bir toplantı yaptı. İlçedeki bir okulda inceleme yapan Vali Çiftçi, daha sonra ilçeden ayrıldı. - ÇORUM

Mustafa Çiftçi, Uğurludağ, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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