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Vali Çiftçi kaymakam Gözen'i ziyaret etti

İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon toplantısı için Sungurlu'ya gelen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kaymakam Mitat Gözen'i ziyaret etti.

28.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:00Vali Çiftçi kaymakam Gözen'i ziyaret etti
İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon toplantısı için 'ya gelen Valisi Mustafa Çiftçi, Kaymakam Mitat Gözen'i ziyaret etti.

Sabah saatlerinde ilçeye gelen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ilk olarak ilçe kaymakamları ile birlikte Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen'i makamında ziyaret etti.

Kaymakam Mitat Gözen ile bir süre görüşen Vali Çiftçi daha sonra Öğretmenevi'nde düzenlenecek olan İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi'yi Kaymakamlık binası önünde Kaymakam Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Garnizon Komutan vekili Eyyüp Bayaktar, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, Jandarma Komutanı teğmen Sedat Özmen, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz ve ilçe kaymakamları ile birlikte çok sayıda daire müdürleri karşıladı. - ÇORUM

Mustafa Çiftçi, Mitat Gözen, Sungurlu, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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