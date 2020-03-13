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Vali Çiftci köylerde incelemelerde bulundu

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu'ya bağlı Turgutlu, Terzili ve Güvendik Köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

13.03.2020 18:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:27
Vali Çiftci köylerde incelemelerde bulundu
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu 'ya bağlı Turgutlu , Terzili ve Güvendik Köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi ilk olarak Turgutlu Köyünü ziyaret ederek eski köy okulunun bulunduğu ağaçlandırma yapılacak alana fidan dikti. Vali Çiftçi daha sonra Terzili Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Çiftçi son olarak Güvendik Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Çiftçi'ye Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sedat Özmen, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Turgutlu, Sungurlu, Çorum, Güncel

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