Vali Çiftçi, Muhtarla Bir Araya Geldi

Vali Mustafa Çiftçi, muhtarlarla biraraya geldi. Hitit Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu yapılan toplantıda Vali Mustafa Çiftçi, merkeze bağlı köyler ile merkez mahalle muhtarlarını dinledi.
Sorunları tespit edip çözüm yolları bulmak amacıyla bu programı düzenlediklerini ifade eden Vali Çiftçi, toplantının hayırlar getirmesini temenni etti.
Toplantıya, İl Jandarma
Komutanı Jan. Albay Abdurrahman Başbuğ
,, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan
ve daire müdürleri de katıldı. - ÇORUM
Hitit Üniversitesi
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:19