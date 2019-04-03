Vali Çiftçi'nin Eşinden Kur'an Kurslarına Ziyaret

Çorum
Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Bahçelievler
Yatılı Kız Kur'an Kursu ve Şehit Mustafa Avcu Kur'an Kursunu ziyaret etti.
Ziyaretlerde kurs binalarını gezerek fiziki mekanları inceleyen Çiftçi, kurslarda eğitim gören öğrencilerle de sohbet etti.
Öğrencilere, kendilerine sunulan imkanları ülkeye faydalı birer birey olmak için en iyi şekilde değerlendirmelerini tavsiye eden Çiftçi, eğitimlerini ihmal etmemelerini istedi.
Kurslarda ev hanımlarına da eğitim verildiğini dile getiren Çiftçi, "Ev hanımlarına yönelik kurslarla da anlamlı bir görev yerine getiriliyor. Hem çocukların hem de annelerinin manevi olarak da yetişmesine imkan tanınıyor." dedi.
İl Müftü
Yardımcısı Yıldız Üveyik de Bahçelievler Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda 31'i yatılı olmak üzere 96 öğrenciye eğitim verildiğini, ayrıca öğrenciler arasında Milli Eğitim Müdürlüğü
ile ortak yürütülen Hafızlık Projesi kapsamında 58 öğrencinin eğitim aldığını kaydetti.
Çorum, Bahçelievler, Güncel
Kaynak: AA