Haberler » Güncel » Vali, çiftin ilginç isteğini geri çevirmedi - Haber

Vali, çiftin ilginç isteğini geri çevirmedi

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesapları üzerinden kendisine ulaşan çiftin ilginç isteğini yerine getirdi.

23.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:34Vali, çiftin ilginç isteğini geri çevirmedi
Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesapları üzerinden kendisine ulaşan çiftin ilginç isteğini yerine getirdi.

Sosyal medya hesapları üzerinden Sivas Valisi Salih Ayhan'a ulaşan Emine ve Ersin Ünlü çifti, Sivas'ın simgesi olan tarihi kent meydanını ve İstasyon caddesini gören makam odasının balkonunda hatıra fotoğrafı çektirmek istediklerini belirttiler. Vali Ayhan çiftin bu talebini geri çevirmedi. Çifti makamında ağırlayan Ayhan onlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra Ünlü çifti, şehir manzarasını arkalarına alarak, Valinin makam odasının balkonundan istediklerini hatıra fotoğraflarını çektirdiler. - SİVAS

Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 16:24:30