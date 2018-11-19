Vali, Çinili Camii'ne Hayran Kaldı

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:17



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:17

Kütahya Valisi Ömer Toraman, kent merkezinde bulunan tarihi cami ve müzelerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.Ulu Cami, Çinili Cami, Kütahya Kalesi, Hıdırlık, Ahmet Yakupoğlu Sanat Evi, Kütahya Çini Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Kossuth Müzesi ile Jeoloji Müzesi'ni ziyaret eden Vali Toraman'a İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez eşlik etti.Vali Ömer Toraman ziyaretlerine Yıldırım Bayezid tarafından 1381-1384 yıllarında yaptırılan, kentin en büyük camisi olan Ulu Cami ile başladı.Vali Ömer Toraman daha sonra 1965 yılında ziyarete açılan Arkeoloji Müzesi'ne giderek Geç Miyosen döneminden itibaren Paleolitik, Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserleri inceledi.Kütahya Çini Müzesi'ni de ziyaret eden Vali Dr. Ömer Toraman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez'den, müzede sergilenen 14'ncü yüzyıldan günümüze kadar Kütahya ve İznik'te üretilen çini mimari elemanlar, çini kitabeler, çini vazo, tabak, pano ve çiniden yapılma ev gereçleri hakkında bilgiler aldı.Toraman, yerel ve ulusal ölçekte yeraltı zenginliklerinin tanıtılması ve sergilenmesi amacıyla açılan Jeoloji Müzesi ile Macar özgürlük savaşının önderlerinden Lajos Kossuth'un 1 yıl misafir edildiği sonrasında müzeye dönüştürülen ve 19 Eylül 1982 tarihinde ziyarete açılan Kossuth Müzesi'ni ziyaret etti.Halk arasında Hisar olarak bilinen tarihi Kütahya Kalesi ile Hıdırlık'a da giden Toraman, şehri kuş bakışı inceledi.Toraman son olarak Ressam ve Neyzen Ahmet Yakupoğlu tarafından 1973 yılında yaptırılan Çinili Cami ile Ahmet Yakupoğlu Sanat Evi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören tarafından karşılanan Vali Dr. Ömer Toraman, Ahmet Yakupoğlu Müzesi inşaatının son durumu hakkında bilgiler aldı. (EFE) - KÜTAHYA