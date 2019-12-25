Vali Civelek Başkanlığında İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı

Toplantının açılışında konuşan Vali Civelek, "2019 yılının son İl İdare Şube Başkanları toplantısında bir aradayız. Siz değerli çalışma arkadaşlarıma ve ekiplerinize vatandaş memnuniyetini ön planda tutan hizmetleriniz, çözüm odaklı hizmet anlayışınız, kurumlar arasında oluşturulan uyumlu, ahenkli, güçlü işbirliği tesisleriniz için teşekkür ediyorum. Özverili ve başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum." Dedi.

Kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak,vatandaşlara yönelik en iyi kamu hizmetini sunabilmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda; Karayolları 26. Şube Şefliği tarafından karayolları yol ağı ile ilgili yapılan çalışmalar, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda 2019 yılı içerisinde yürütülen faaliyetler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından deprem konusunda ve müdürlük çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Karşılıklı görüş ve önerilerin dile getirilmesinin ardından toplantı sona erdi.