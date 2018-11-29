Vali Civelek, Datça'da Muhtarlarla Buluştu

Muğla
Valisi Esengül Civelek
, Datça
ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.
Civelek, Datça programı kapsamında önceki aylarda Datça Kaymakamı olarak göreve başlayan Mesut Çoban
'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Çoban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Civelek'e teşekkür etti. Kaymakamlık
ziyaretinin ardından Datça ilçesine bağlı 12 mahalle muhtarlarıyla buluşan Civelek, İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda vatandaşlara kaliteli, verimli ve hızlı kamu hizmeti sunma sorumluluğu kapsamında muhtarlarla düzenli olarak toplandıklarını söyledi.
Muhtarlar tarafından dile getirilen öneri, talep ve ihtiyaçlarının yerinde tespit edilip değerlendirildiğini dile getiren Civelek, taleplerin de İçişleri Bakanlığına iletileceğini ifade etti.
Toplantıda, muhtarlar mahalleleriyle ilgili talep ve ihtiyaçlarını Vali Civelek'e aktardı.
29 Kasım 2018 Perşembe 12:13