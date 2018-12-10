Vali Civelek, İnsan Hakları Günü'nü Kutladı

Muğla
Valisi Esengül Civelek
, 10 Aralık
İnsan Hakları Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Civelek, yayımladığı mesajında, Birleşmiş Milletler
tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi" ile İnsan hakları kavramının tüm dünya için geçerli olan evrensel bir boyut kazandığını, ülkemizin Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden birisi olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer aldığını bildirdi.
İnsan haklarının doğuştan var olan ve tüm insanların cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş ayrımı gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olması olduğunu ifade eden Civelek, mesajında şu görüşlere yer verdi:
"İnsan hakları alanında, kadınlarımız, çocuklarımız ve engellilerimiz başta olmak üzere tüm bireylerimizle birlikte bu haklarını en geniş biçimde kullanabilmelerini sağlamak hepimizin görevidir, sorumluluğudur. Bu vesileyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde insan hakları konusunda toplum bilincinin artmasını diler, barış, sevgi ve kardeşliğin hakim olduğu, tüm insanlığa huzur ve güven dolu bir yaşam dilerim."
Muğla,10 Aralık
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:40