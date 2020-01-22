Vali Civelek İŞKUR'da incelemelerde bulundu

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Civelek, yürütülen çalışmalar hakkında İl Müdürü İlyas Sarıyerli'den bilgiler aldı.

Vali Civelek, işsizlikle mücadele ve dezavantajlı grupların istihdama kazandırılması amacıyla hayata geçirilen 'İş Kulübü Projesi' hakkında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İşkur Müdürü İlyas Sarıyerli, İş Kulübü Eğitimi kapsamında kendini ve meslekleri tanıma, iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, örnek olay üzerinden grup mülakatı, işveren beklentileri ve hibe destekleri konularında çok yönlü eğitim verildiğini aktardı.