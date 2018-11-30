Vali Civelek, Şehit Aileleri ve Gazileri İstanbul'a Uğurladı

Muğla
Valiliği himayesinde Emniyet Müdürlüğü
, Jandarma
Komutanlığı ile Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen gezi programı kapsamında şehit aileleri ve gaziler İstanbul
'a uğurlandı.
Valilik önünde düzenlenen uğurlama törenine, Vali Esengül Civelek
, kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve eşi, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
ve eşi, geziye katılan şehit yakınları ve gaziler ile diğer görevliler katıldı.
Şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını hissettirebilmek amacıyla bu gibi etkinliklerin artarak devam edeceğini belirten Vali Civelek, "Güle güle gidiniz, güle güle geliniz, Allah'a emanet olunuz." dedi.
Şehit aileleri ve gazileri, İstanbul'da iki gün sürecek programda, Dolmabahçe Sarayı
, Miniatürk
, Eyüp Sultan
Cami, Sultan Ahmet Cami
, Ayasofya
Cami, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü gezecek.
Jandarma,İstanbul