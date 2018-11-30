30 Kasım 2018, 18:10
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Vali Civelek, Şehit Aileleri ve Gazileri İstanbul'a Uğurladı

Vali Civelek, Şehit Aileleri ve Gazileri İstanbul

Muğla Valiliği himayesinde Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ile Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen gezi programı kapsamında şehit aileleri ve gaziler İstanbul'a uğurlandı.

Muğla Valiliği himayesinde Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ile Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen gezi programı kapsamında şehit aileleri ve gaziler İstanbul'a uğurlandı.


Valilik önünde düzenlenen uğurlama törenine, Vali Esengül Civelek, kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve eşi, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve eşi, geziye katılan şehit yakınları ve gaziler ile diğer görevliler katıldı.


Şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını hissettirebilmek amacıyla bu gibi etkinliklerin artarak devam edeceğini belirten Vali Civelek, "Güle güle gidiniz, güle güle geliniz, Allah'a emanet olunuz." dedi.


Şehit aileleri ve gazileri, İstanbul'da iki gün sürecek programda, Dolmabahçe Sarayı, Miniatürk, Eyüp Sultan Cami, Sultan Ahmet Cami, Ayasofya Cami, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü gezecek. Jandarma,İstanbul
30 Kasım 2018 Cuma 18:10