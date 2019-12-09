Haberler » Güncel » Vali Civelek'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı - Haber

Vali Civelek'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Muğla Valisi Esengül Civelek, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:16Vali Civelek'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Valisi Esengül Civelek, 10 Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Civelek mesajında, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilen "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi" ile insan kakları kavramının, tüm dünya için geçerli olan evrensel bir boyut kazandığını belirtti.
Türkiye'nin BM'nin kurucu üyelerinden biri olarak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer almasının, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için önemli adımlar atmasının bu konudaki hassasiyetini gösterdiğini ifade eden Civelek, şunları kaydetti:
"Dünya devletleri tarafından ortak değerler olarak kabul edilen insan hakları, sadece belli bir kesimin değil, tek tek her insanın eşit, hür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu garanti altına almıştır. Tüm insanların sahip olduğu hak ve özgürlüklerin kullanılması, toplumsal yaşamda huzurun sağlanması için devletin gösterdiği gayretli çalışmalarla birlikte bireylerin de insan hak ve hürriyetlerinin kullanılmasına saygı ve hoşgörü göstermeleri büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle insan haklarına özgü evrensel değerlerin korunup, geliştirilmesini sağlamak hepimizin görevidir, sorumluluğudur. Bu vesileyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün insan hakları konusunda toplumsal bilincin artmasına, farkındalık, duyarlılık oluşturulmasına katkı sağlamasını diler, barış, sevgi ve kardeşliğin hakim olduğu, huzur ve güven dolu bir yaşam temenni ederim."

Aralık, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:55 Avrupa'da derece elde eden milliler yurda döndü - Haber
21:54 Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü - Haber
21:52 Çavuşoğlu: Avrupa'nın gidişatını biz endişeyle takip ediyoruz - Haber
21:48 Zarif ile Gani, Afganistan barış görüşmelerini değerlendirdi - Haber
21:47 Minibüsle otomobil çarpıştı - Haber
20:59 Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı - Haber
19:51 Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı - Haber
19:15 Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi - Haber
19:08 77. Altın Küre Ödülleri'nde adaylar açıklandı! Netflix yapımları damga vurdu - Haber
18:47 Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor ilk kez konuştu: Eve geldiğimde parmakları morarmıştı - Haber
9.12.2019 21:56:52