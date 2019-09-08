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Vali Coşkun başarılı sporcuları ödüllendirdi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, uluslararası spor müsabakalarında başarı elde eden sporcuları ödüllendirdi.

08.09.2019 17:18 Vali Coşkun başarılı sporcuları ödüllendirdi
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, uluslararası spor müsabakalarında başarı elde eden sporcuları ödüllendirdi.
Coşkun, Avrupa Gençler Kick-Boks Şampiyonasında Avrupa üçüncüsü olan Burhan Karık, Uluslararası Atletizm Balkan Şampiyonası cirit atma dalında Balkan Şampiyonu olan Oğuzhan Usta ve Türkiye Volo Şampiyonasında üçüncü olan Muhammet İzzet Gelegen'i makamında kabul etti.
Başarılı sporcuları tebrik eden Vali Coşkun, kente yaşattıkları gurur dolayısıyla sporculara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da sporcuların elde ettiği başarılar ve sportif çalışmalar hakkında Vali Coşkun'a bilgi verdi.

Vali Coşkun, ziyaretin sonunda sporculara hediyeler verdi.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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