Haberler » Güncel » Vali Coşkun'dan Kıbrıs gazilerine ziyaret - Haber

Vali Coşkun'dan Kıbrıs gazilerine ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazileri ziyaret etti.

07.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:24Vali Coşkun'dan Kıbrıs gazilerine ziyaret
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Barış Harekatı'na katılan gazileri ziyaret etti.

Coşkun, ziyaret kapsamında, gaziler Halil Mağara, Mehmet Emin Esen ve Faruk Durmuş'a ziyarette bulundu.
Gaziler ve aileleriyle sohbet eden Coşkun, toplumun gazilere vefa borcu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, emsalsiz fedakarlıklarını örnek aldığımız gazilerimize vefa borcumuzu ödemek toplum olarak en büyük ortak sorumluluğumuzdur. Bizler de sık sık gazilerimizi ve ailelerini evlerinde ziyaret ediyor, hatırlarını soruyor, varsa sorunlarını dinliyor ve çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum."
Coşkun, ziyaretlerinde gazilere madalya takdim etti.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Emin Esen, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:28 Aydın'da 92 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
13:27 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haber
13:26 Kağıthane'de bıçaklı dehşet - Haber
13:26 Denizli'de Afganistan uyruklu iki kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Haber
13:25 Bakan Dönmez Enerji Verimliliği Toplantısında konuştu - Haber
12:32 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı - Haber
12:16 Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
10:46 Çatışmada yaralanan askerin söyledikleri duygulandırdı: Parkamı serin ambulans kan olmasın - Haber
7.12.2019 13:28:03