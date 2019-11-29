Haberler » Güncel » Vali Coşkun'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret - Haber

Vali Coşkun'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

29.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:30Vali Coşkun'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.
Coşkun, ziyarette yaptığı açıklamada, muhtarlığın önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Muhtarlara çalışmalarında başarı temennisinde bulunan Coşkun, "Muhtarlarımız vatandaşlarımızla devletimiz arasında önemli bir köprü oluşturuyor. Bu nedenle muhtarlık müessesi çok önemli bir konuma sahiptir. Muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Valilik,belediye, kamu kurum ve kuruluşlarımızla muhtarlarımızla gönül gönüle vererek sorunlarımızı, öncelikli olarak acil olanlar olmak üzere çözmek için gayret göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Coşkun, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:10 ERDOĞAN (MACRON'A TEPKİ) SON AÇIKLAMALARI HASTALIKLI ANLAYIŞIN YANSIMASIDIR (3)...
17:10 Bitlis'te toprağa gömülü 15 kilo patlayıcı ele geçirildi
17:10 Rus Büyükelçi Karlov suikasti davası ertelendi
17:10 TİKA'dan Arnavutluk'taki depremzedelere yardım
17:10 Söğütlü 3. OSB itfaiye müfrezesi hizmete alındı
16:37 Türkiye, JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini alarak bir taşla 3 kuş vurdu
16:32 İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
29.11.2019 17:11:25