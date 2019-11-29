Vali Coşkun'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Coşkun, ziyarette yaptığı açıklamada, muhtarlığın önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Muhtarlara çalışmalarında başarı temennisinde bulunan Coşkun, "Muhtarlarımız vatandaşlarımızla devletimiz arasında önemli bir köprü oluşturuyor. Bu nedenle muhtarlık müessesi çok önemli bir konuma sahiptir. Muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Valilik,belediye, kamu kurum ve kuruluşlarımızla muhtarlarımızla gönül gönüle vererek sorunlarımızı, öncelikli olarak acil olanlar olmak üzere çözmek için gayret göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Coşkun, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA