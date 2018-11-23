Vali Coşkun'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Coşkun mesajında, öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslek olduğunu belirtti.
İdealini ve heyecanını daima taze tutan kendini her zaman yenileyen öğretmenler sayesinde ülkemizin, her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline geleceğini ifade eden Coşkun, "Bizler 'bir harf öğretene kırk yıl kölelik yapmaya razı olan' bir medeniyetin çocuklarıyız. Bizler öğretmenleri 'irfan ordusu'na benzeten, 'milletleri kurtaranların yalnız ve yalnız öğretmenler' olduğunu savunan bir anlayışın temsilcileriyiz." ifadelerini kullandı.
Coşkun, öğretmenlerin milletleri ayakta tutan en önemli aktörler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün ifadesiyle 'Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.' Bu tespitten yola çıkarak öğretmenin sadece insana, insanca yaşamayı öğreten bir kişi değil, aynı zamanda milletleri ayakta tutan en önemli aktör olduğunu da anlamış bulunmaktayız. Öğretmenlerimizin 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket edip çocuklarımıza ve gençlerimize, düşünmeyi, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, akılcılığı ve bilimselliği öğretmeniz, onları eleştirel düşünce sistemine sahip, kişilikli, kendine güvenen, ülkesini, milletini, bayrağını, dinini seven bireyler olarak yetiştirmelerini istiyoruz."
Faruk Coşkun,Celalettin Cerrah