Vali Coşkun'dan Osmaniyespor'a Moral Ziyareti

Osmaniye Valisi
Vali Ömer Faruk Coşkun
, Osmaniyespor futbol takımını ziyaret etti.
Coşkun, Osmaniyespor futbol takımını, kulüp binası yanındaki antrenman sahasında ziyaret ederek, futbolcularla sohbet etti.
Takımın son iki haftada galip gelerek moral bulduğunu ifade eden Coşkun, birlik beraberlik içerisinde başarının devamının geleceğine inandığını belirtti.
Teknik heyet ve futbolculara başarı dileyen Coşkun, şunları kaydetti:
"Son iki haftada takımımız galip geldi. Temennimiz bu galibiyet serisinin bu hafta da devam ettirilmesi ve sezon sonunda da Osmaniyespor'un şampiyon olmasıdır. Futbolda takımların zaman zaman inişleri ve çıkışları olabilir bunu olağan karşılamak gerekir. Önemli olan futbolcularımız, teknik heyetimiz ve yönetimimiz ile taraftarımızın kenetlenmesi birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebilmesidir. Kulüp Başkanımız Mustafa Baştuğ
Bey takımımızın başarısı için her türlü desteği veriyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik ruhu içerisinde hareket etmek suretiyle takımımızın başarıya ulaşacağına olan inancım tamdır. Takımımıza önümüzdeki maçta ve sonraki bütün maçlarda başarılar diliyorum."
Teknik Direktörü Recep Aydemir
, Vali Coşkun'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Ziyarette Vali Coşkun'a üzerinde adının yazılı olduğu 80 numaralı forma hediye edildi.
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:43