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Vali Coşkun, kursları ziyaret etti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen kursları ziyaret etti.

31.07.2019 18:03 Vali Coşkun, kursları ziyaret etti
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen kursları ziyaret etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu'ndan düzenlenen kurslar hakkında bilgi alan Coşkun, kurslar sayesinde öğrencilerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirdiğini belirtti.

Kurslarda "Gençlerle bu az" temasıyla çeşitli sportif etkinlikler yapıldığını ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:
"Gençlerin yaz tatillerini daha etkin, verimli şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kurslarımız 9 Ağustos'ta sona erecek. Gençlerimizin sosyal sorumluluk, gönüllülük faaliyetleri ile sosyal yönlerinin geliştirilmesi ile milli ve manevi yönlerinin, çevre duyarlılıklarının gelişmesine katkı sunuluyor. Kurslara 23 branştan 5-18 yaş arası 200 gencimiz katılıyor."

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Güncel

Kaynak: AA

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