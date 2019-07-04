04.07.2019 15:56
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Vali Coşkun, LGS'de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi

Vali Coşkun, LGS

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) de 500 tam puan alan Osmaniyeli öğrencileri ödüllendirdi.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) de 500 tam puan alan Osmaniyeli öğrencileri ödüllendirdi.

Valilik Rahime Hatun toplatı salonunda düzenlenen etkinlikte Coşkun başarılı öğrencilerle bir araya gelerek tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Osmaniye halkının alınan başarıdan dolayı gurur yaşadığını ifade eden Coşkun, "Evlatlarımıza yaşattıkları gurur için teşekkür ediyorum. Bu başarıda öğrencilerimizin kendi emeğinin yanı sıra onları yetiştiren öğretmenlerinin, okul idaresinin ve öğrencilerimizin ailelerinin katkıları da bulunmaktadır. Onların başarısında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Osmaniye olarak hedefimiz ilimizin eğitimdeki başarısını çok daha ileri taşımaktır" diye konuştu.
Etkinlik sonunda Vali Coşkun, 8 başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA
Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Osmaniye, LGS, Güncel

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